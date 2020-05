Demolizione San Siro, il ricordo di Yonghong Lì

L’ex presidente cinese del Milan ricorda le proprie emozioni come spettatore presso lo stadio San Siro, vista la possibile demolizione.

E’ di ieri la notizia secondo cui lo stadio di San Siro può tranquillamente essere abbattuto, visto che non rappresenta un’opera di interesse culturale.

Anche l’ex presidente del Milan, il fantomatico manager cinese Yonghong Li, ha voluto ricordare le proprie emozioni in questo storico impianto.

In particolare su Twitter mister Li ha riportato alla memoria il suo esordio da patron rossonero nel clamoroso derby dell’aprile 2017, pareggiato 2-2 grazie al gol di Cristian Zapata in pieno recupero.

“Ricordo ancora il mio primo derby a San Siro – scrive Li – Fu davvero incredibile, non c’è nulla di simile in tutto il mondo. Zapata giocò una grande partita e mi regalò la sua maglia a fine match come ricordo”.

I remember my first derby at the San Siro. It was truly incredible–there’s nothing like it in the world! Zapata played a brilliant game and gave me his jersey as a memento. #SempreMilan https://t.co/id6G2T2G75

— Yonghong Li (@YonghongLi69) May 22, 2020