Milan, PSG e ritiro: Reina fa chiarezza sul futuro

Scaduto il prestito all’Aston Villa, andrà definito il destino di Pepe Reina. Il portiere spagnolo ha un contratto col Milan e spera di essere protagonista.

Pepe Reina è uno dei tanti elementi di proprietà del Milan con un futuro incerto. Attualmente è in prestito all’Aston Villa, che però non ha alcun diritto di riscatto per acquistare il cartellino.

Salvo sorprese, il portiere spagnolo dovrebbe tornare in Italia a fine stagione e poi decidere assieme alla società rossonera cosa fare. Ha ancora un anno di contratto e poi probabilmente si ritirerà.

Nel corso di una diretta Instagram è stato interpellato su un eventuale trasferimento al Paris Saint-Germain, visto che erano circolati dei rumors: «Con il PSG non c’è nulla. Hanno già Keylor Navas, Areola, Sergio Rico… E poi io ho un contratto col Milan, vedremo cosa succederà».

Reina ha anche fatto un commento inerente un eventuale approdo nel Real Madrid, squadra della città in cui è nato: «Parlerò di nuovo con Florentino (ride, ndr)… Sono stato fortunato a giocare con tanti grandi club, anche se non sono mai riuscito a vincere la Champions League. È l’unico rimpianto che lascio, ma sono orgoglioso».

L’esperto portiere ha parlato pure di cosa pensa di fare dopo il ritiro dall’attività agonistica: «Devo cominciare a pianificare. La fine si avvicina, anche se ho ancora voglia. Fino a che ne avrò e il corpo me lo permetterà, continuerò a giocare. Però l’idea al momento è quella di allenare».

