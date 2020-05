Calciomercato Milan – Jovic, arriva un assist per il Diavolo

L’asse Milan-Real Madrid potrebbe tornare a scaldarsi dopo la scorsa estate. Luka Jovic resta uno dei principali obiettivi del Diavolo e arriva adesso anche un potenziale assist.

Milan, è Luka Jovic il primissimo nome per l’attacco. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Secondo quanto riporta il quotidiano, al di là della nuova pista che porta a Serdar Azmoun, l’attaccante serbo del Real Madrid resta l’idea più calda per l’attacco rossonero.

Un nome, quello dell’ex Eintracht Francoforte, che piace indipendentemente da quel che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il Diavolo ci pensa soprattutto per sostituire eventualmente lo svedese ma non solo, dal momento che manca una punta alternativa in rosa dopo l’addio di Krzysztof Piatek.

Jovic, acquistato per 60 milioni dai blancos appena un’estate fa, ora è uno degli esuberi di lusso della squadra di Florentino Perez. Malgrado l’enorme potenziale tecnico, il fantasista di Loznica non si è mai adattato e ora per lui potrebbe esserci un addio all’orizzonte. 40 milioni di euro, è questa all’incirca la valutazione del classe 97.

Ma in tempi di post-pandemia – assicura il giornale – molte pretese probabilmente si abbasseranno e anche il club madrileno dovrà necessariamente andare incontro alle richieste se vorrà alleggerirsi dei giocatori in uscita. Per il Milan, che punta a un prestito biennale con obbligo di riscatto, potrebbe e dovrebbe esserci anche un potenziale sconto dunque.

