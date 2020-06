Calciomercato Milan – Paquetá, spuntano due soluzioni 

Milan e la grana Lucas Paquetá: spunta una doppia soluzione d’uscita per il club rossonero. Molto, però, dipenderà anche da un’eventuale svolta del brasiliano in questo rush finale.

Lucas Paquetá, a oggi, è la più grossa grana in casa Milan. Un fardello devastante per un club già appesantito e provato da un bilancio in rosso e dai risultati che faticano maledettamente ad arrivare. Un problema, dunque, che andrà risolto il prima possibile per Elliott Management Corporation.

Ma tutto passerà inevitabilmente attraverso una svolta del brasiliano. Che sia per rilanciare la propria storia in rossonero dopo quest’anno difficile, o più verosimilmente per riprendere valore e convincere definitivamente le squadre alla finestra. E in tal senso la doppietta realizzata a Milanello in queste ore fa ben sperare.

Per la società, del resto, si tratta di una spesa fallimentare da addirittura 38 milioni di euro, la più alta mai spesa dalla nuova proprietà. Una cifra, all’epoca, che fece scattare anche l’allarme dell’UEFA che inviò una lettera al Milan per chiedere chiarimenti.

Insomma, una beffa totale per il Diavolo. Un problema che potrebbe essere risolto grazie a Fiorentina o Benfica. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, entrambe sono interessate al brasiliano.

La Viola non ha smesso di seguirlo e potrebbe lanciare l’assalto quest’estate, mentre i lusitani sono per ora frenati dall’ingaggio di quasi 2 milioni di euro. Dovesse però riaccendersi la fiamma dell’ex Flamengo in questo finale di stagione, potrebbe esserci un’accelerata che farebbe tutti felici.

