Il Milan blinda Bennacer: via solo con la clausola

Milan, Ismael Bennacer non si tocca. La cessione, come filtra dal club, sarà possibile solo e unicamente attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Ecco il valore.

Il Diavolo cerca un partner per Ismael Bennacer, perché quest’ultimo non si muoverà dal Milan quest’estate. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, c’è un solo modo affinché ciò accada: ovvero pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Solo così Paris Saint-Germain e Manchester City, sulle tracce dell’algerino, potranno mettere le mani sul miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa. Per il club, a quel punto, significherebbe trovare un nuovo regista ma anche incassare una plusvalenza di circa 35 milioni di euro dopo appena un anno.

Niente male, considerando le esigenze del bilancio milanista. Ma non è questo l’intento in Via Aldo Rossi. Anzi: l’intenzione è blindare categoricamente il classe 97. Anche perché, considerando anche un mercato al ribasso causa crisi coronavirus, c’è la certezza che nessuno arriverà a tali cifre per l’ex Empoli.

E il Milan, nel frattempo, non accetterà di meno. Tant’è che la società sembrerebbe già rispedito al mittente un’offerta ufficiosa da 30 milioni di euro giunta da sotto la Torre Eiffel. Il messaggio che filtra è chiaro: non tratta. Se non dovesse scattare la clausola, non ci sarà la cessione.

Elliott, secondo quanto filtra, sembrerebbe voler fare di Bennacer di una colonna del nuovo Milan anche per il futuro. E ciò, di conseguenza, comporterà anche rivedere quella clausola che tra qualche anno potrebbe essere anche appetibile…

