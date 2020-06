Calciomercato Milan – Rinforzi a centrocampo: Pessina può tornare

Il Milan potrebbe riportare a casa in vista della prossima stagione un talento che è già passato per le parti di Milanello.

L’edizione di oggi di Tuttosport parla di una vera e propria rivoluzione nel centrocampo del Milan.

Tanti in partenza, in particolare Biglia e Bonaventura a cui scadrà il contratto. Il solo Ismael Bennacer certo di essere riconfermato e il bisogno di rinforzare il reparto con elementi nuovi.

Ma c’è l’ipotesi di un ritorno a Milanello molto gradito. Oltre a Tiemoue Bakayoko, giocatore che ha già transitato dalle parti di San Siro, anche Matteo Pessina potrebbe tornare al nido.

Il giovane centrocampista di proprietà Atalanta è infatti passato per il vivaio del Milan. Ma è stato ceduto a cuor leggero agli orobici, all’interno dell’operazione che ha portato Andrea Conti in rossonero.

Oggi Pessina si sta facendo valere nell’Hellas Verona, dove gioca da titolare in prestito. Non a caso si è di recente vociferato di un interesse delle big: Napoli, Roma e Lazio si sarebbero mosse per il classe ’97 nativo di Monza.

Il Milan sta seriamente pensando di riportarlo a casa e puntare su di lui come risorsa in prima squadra. Ad agevolare l’operazione anche una clausola che prevede introiti del 40-50% su un eventuale cessione di Pessina da parte dell’Atalanta.

Un ipotetico acquisto verde e low-cost che Ralf Rangnick potrebbe apprezzare non poco.

