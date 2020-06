Sportmediaset – Il Milan rivuole Bakayoko: la formula

Tiemoué Bakayoko rimane nel mirino del Milan, che pensa al suo ritorno per rinforzare il centrocampo dando a Ismael Bennacer un partner di grande fisicità.

Il Milan e Tiemoué Bakayoko non hanno smesso di pensare a una reunion. Dopo essere stati insieme nella scorsa stagione, non è escluso il ritorno nella prossima.

Oggi Sportmediaset conferma che il club rossonero sta pensando di riportare in Italia il centrocampista. Quest’ultimo non dovrebbe essere riscattato dal Monaco, che lo ha ripreso in prestito dal Chelsea nell’estate scorsa. Servirebbero circa 42 milioni di euro, troppi per la società monegasca.

Bakayoko dovrebbe rientrare a Londra, in attesa di una nuova destinazione. Il Milan spera in un’apertura del Chelsea a un nuovo prestito per riprendersi il mediano francese. Il Diavolo punta su questa formula per riuscire a concretizzare l’operazione, ma è legittimo pensare che i Blues dopo due prestiti prediligano una cessione a titolo definitivo.

Un nome alternativo a quello di Bakayoko è Florentino Luis, centrocampista portoghese oggetto di trattativa già a gennaio. Non è del tutto escluso un possibile scambio con il Benfica, dove potrebbe approdare Lucas Paquetà.

Per la mediana è spuntato anche il nome di Marc Roca, 23enne playmaker dell’Espanyol. Gioca nella posizione oggi occupata da Ismael Bennacer, seguito da big europee ma che il Milan non è intenzionato cedere nella prossima sessione del calciomercato.

