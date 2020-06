Donnarumma super su rigore: 10° non-gol in carriera

Gianluigi Donnarumma è un vero e proprio incubo per i rigoristi avversari. Ronaldo è solo l’ultima vittima del portiere rossonero.

La stagione di Gianluigi Donnarumma è ricominciata così come si era fermata. Il portiere del Milan ha confermato di essere uno dei migliori numeri uno in circolazione.

Gigio ieri contro la Juventus si è superato. Non solo per aver chiuso la porta agli attaccanti bianconeri, ma anche per aver ipnotizzato Cristiano Ronaldo dal dischetto

La sua deviazione leggera ma decisiva ha spinto il rigore di CR7 sul palo, mantenendo il Milan in partita fino all’ultimo minuto.

Donnarumma si conferma così un incubo per i rigoristi avversari. Per la decima volta in carriera il portiere del Milan è riuscito a non farsi impallinare dagli 11 metri.

Le statistiche parlano di 6 rigori parati in carriera. Oltre alla prodezza su Ronaldo di ieri, Gigio si è superato già in altre cinque occasioni in Serie A. L’ultima volta su Babacar in Milan-Lecce dello scorso ottobre.

Quattro invece gli errori dal dischetto contro Donnarumma. Da ricordare i pali di Icardi nell’ultimo derby vinto dal Milan nel 2016 o la recente traversa di Belotti in Torino-Milan 1-1.

Sono invece 18 i gol subiti su calcio di rigore da Donnarumma in gare ufficiali da quando difende i pali del Milan.

I 10 calci di rigore sbagliati contro Donnarumma:

–Icardi (palo in Milan-Inter 3-0)

–Belotti (parato in Milan-Torino 3-2)

–Ilicic (palo in Fiorentina-Milan 1-1)

–Ljajic (parato in Torino-Milan 2-2)

–Berardi (fuori in Sassuolo-Milan 0-1)

–Belotti (traversa in Torino-Milan 1-1)

–Ciano (parato in Milan-Frosinone 2-0)

–Chiesa (parato in Milan-Fiorentina 1-3)

–Babacar (parato in Milan-Lecce 2-2)

–Ronaldo (parato in Juve-Milan 0-0)

