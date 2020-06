Calciomercato Milan – Un club francese in vantaggio su Kouassi

Il futuro di Tanguy Kouassi potrebbe essere ancora Ligue 1. Secondo quanto riferiscono in Francia, sull’obiettivo del Milan c’è una squadra in pole position.

Da giorni si parla molto del futuro di Tanguy Kouassi, giovane talento con un contratto in scadenza a fine giugno 2020 e che fa gola e diversi club. Anche il Milan è sulle sue tracce.

Il Paris Saint-Germain sta provando a blindare il difensore classe 2000. Leonardo è in contatto con il suo entourage e sta lavorando all’accordo. Qualche giorno fa sembrava tutto fatto per la firma, ma il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva. Sta riflettendo sulla scelta da fare sia sotto il profilo sportivo che economico.

Kouassi ha voglia di giocare con continuità nella prossima stagione. Nel PSG ciò gli sarà difficile, mentre in realtà come Milan e Lipsia avrebbe maggiori chance. Secondo quanto riferito da Footmercato, un’altra pretendente si è fiondata sul giovane francese. Si tratta del Rennes.

Secondo quanto scrivono in Francia, il club bretone sarebbe favorita nella corsa a Kouassi. Quest’ultimo sembra preferire una permanenza in Ligue 1 e la squadra allenata oggi da Julien Stephan gli permetterebbe di giocare con costanza e di crescere senza eccessive pressioni. Il Rennes ha concluso al terzo posto il campionato e dunque parteciperà alla prossima Champions League, vetrina che al ragazzo interessa molto.

Kouassi ha offerte anche dalla Premier League e dalla Bundesliga, dovrà valutare bene il proprio futuro. A breve prenderà una decisione. Il Milan spera di avere ancora delle chance, perché si assicurerebbe un difensore di talento che sembra destinato a diventare un ottimo giocatore.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN – INCEDIBILI E OBIETTIVI DI RANGNICK