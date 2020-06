Rinnovo Donnarumma, la mossa di Gazidis: Raiola ci pensa

Le ultime news sul rinnovo di Donnarumma. Gazidis prepara il piano per convincere il portiere e il suo agente Raiola.

Gianluigi Donnarumma è il vero top player del Milan, e su questo ci sono pochi dubbio. Lo ha dimostrato anche contro la Juventus, con un paio di salvataggi mostruosi. Fra quest anche il rigore parato a Cristiano Ronaldo. In Italia ci era riuscito soltanto Sorrentino del Chievo Verona.

Il contratto in scadenza nel 2021 è un cruccio da risolvere per il Diavolo. Il Corriere della Sera di oggi fa il punto della situazione e rivela qualche novità sulla trattativa con Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >> INFORTUNIO IBRAHIMOVIC, LE ULTIME NEWS

Rinnovo Donnarumma, la situazione

Il faccia a faccia con Ivan Gazidis è atteso per fine mese. L’accordo non è facile: il dirigente vorrebbe offrire un ingaggio da 5 o 5,5 milioni a stagione più bonus per raggiungere gli attuali 6 milioni ed eventualmente anche superarli.

La certezza è che Donnarumma vuole restare al Milan: è troppo legato ai rossoneri e vorrebbe continuare il suo percorso. Ma lui, così come Raiola, chiede garanzie, sia economiche che tecniche.

Un vantaggio per il Milan è la svalutazione dei cartellini dopo la crisi Coronavirus: lo stesso Raiola è consapevole che questo è il peggior momento per vendere. Ecco perché la soluzione migliore per tutti è un rinnovo a breve termine, con scadenza 2023 o 2024, per poi riaggiornarsi fra un anno.

Questo sarebbe importante per il Milan perché gli permetterebbe di guadagnare tempo. La scadenza attuale, cioè al 2021, è una vera e propria minaccia per il club di via Aldo Rossi, che da gennaio in poi rischia di perdere il ragazzo a zero. E sarebbe un danno irreparabile.

LEGGI ANCHE >> IBRAHIMOVIC, IL PIANO PER IL FUTURO