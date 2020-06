Calciomercato Milan – Arriva Sarr a costo zero? Ecco la verità

Milan, altro arrivo a parametro zero dopo l’ingaggio di Pierre Kalulu? L’occasione questa volta è rappresentata da Malang Sarr del Nizza. Ecco la verità sull’affare.

Dopo Pierre Kalulu, spunta un altro potenziale affare a parametro zero per il Milan. E sempre dalla Francia. Si infatti tratta di Malang Sarr, difensore classe 99 del Nizza e in scadenza di contratto proprio quest’estate.

Il giocatore, come confermano i colleghi di Calciomercato.com, è stato offerto al Diavolo in queste ore, ma ci sono anche altre cose da aggiungere a tal proposito. Come innanzitutto il fatto che l’entourage lo abbia proposto anche a Inter e Lazio, avversarie non proprio semplici da scavalcare qualora apparissero interessate.

I rossoneri sono ovviamente attenti a queste tipo di occasioni low-cost, pertanto il giocatore verrà valutato anche in base alle scelte di Ralf Rangnick e dei cambiamenti in dirigente. Ma al momento – riporta il portale – il profilo non sembrerebbe totalmente gradito al club rossonero.

Il discorso è pertanto rinviato. Quel che è certo è che Sarr rappresenta un’idea intrigante, ma al momento non entusiasma al 100%. Ma chissà che l’occasione gratuita non spinga la società milanista a valutazioni differenti…

