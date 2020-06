Calciomercato Milan – Un club tedesco in vantaggio su Sarr

Il futuro di Malang Sarr, difensore accostato recentemente al Milan, potrebbe essere in Bundesliga. Una squadra è in pole position per il talento francese.

Da giorni si parla del futuro di Malang Sarr, che non rinnoverà il contratto con il Nizza e rappresenta un’interessante occasione di mercato. Più squadre stanno valutando di ingaggiarlo a parametro zero.

Si è parlato di un interessamento di Inter, Milan, Lazio e Napoli in Serie A, anche se i due club italiani al momento non hanno deciso di affondare il colpo. Pure Lione, Borussia Dortmund, Schalke 04, Lipsia e Newcastle United valutano il 21enne difensore francese.

Secondo quanto rivelato dal portale transalpino Le10Sport.com, Sarr vuole lasciare la Francia e al momento la destinazione preferita sembra essere la Bundesliga. Lo Schalke 04 in in pole position per assicurarsi il giocatore, che comunque non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro. Vuole riflettere ancora un po’ sulle offerte che gli sono arrivate e ne attende di nuove.

Il Milan in Ligue 1 ha già pescato Pierre Kalulu del Lione a parametro zero e in Ligue 1 il capo-scout Geoffrey Moncada ha seguito diversi giovani talenti. Da vedere se per Sarr partirà una vera offensiva oppure se l’attenzione del club si rivolgerà su altri profili.

