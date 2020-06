Finale Coppa Italia, Gattuso ritrova la Juventus: il precedente del 2018

Ancora la Juventus. Gattuso, come nel 2018 a Roma, ritrova i bianconeri in finale di Coppa Italia.

Questa sera in Italia si assegna il primo trofeo. Napoli e Juventus si affrontano in finale di Coppa Italia dopo aver superato le due milanesi in semifinale. Una partita ricca di storie: oltre alla famosa rivalità, anche ritorni al passato. Maurizio Sarri ritrova il suo Napoli, Gennaro Gattuso la Juve in finale.

Il ricordo della prima non è di certo dei migliori. Il 9 maggio del 2018, allo stadio Olimpico di Roma, la Juventus surclassò il Milan di Rino per 4-0. Protagonista in negativo Gianluigi Donnarumma con un paio di papere, senza dimenticare l’autogol di Nikola Kalinic. Era il Milan di Leonardo Bonucci, di Fassone e Mirabelli. Un mese dopo sarebbe cambiato ancora tutto in società.

LEGGI ANCHE >> DECISIONE A SORPRESA SU KESSIE

Coppa Italia, Gattuso vuole prendersi la rivincita

Da quella serata sono cambiate tante cose. Bonucci è tornato alla Juventus, Allegri ha lasciato il posto a Maurizio Sarri (che nella stagione 2017-2018 si giocò lo scudetto proprio coi bianconeri fino alla fine con il Napoli) e Gattuso è diventato azzurro. Per 18 mesi ha sputato sangue, proprio come faceva in campo, per il Milan, per poi essere mandato via con troppa leggerezza.

Questa sera ha l’occasione di prendersi la sua rivincita, in tutti i sensi. Contro l’Inter ha avuto delle difficoltà, ma con l’organizzazione difensiva è riuscito a neutralizzare gli attacchi degli uomini di Antonio Conte. Adesso serve un altro sforzo, ancor più forte per riuscire a portare a casa il risultato e la coppa. Siamo abbastanza sicuri che buona parte della Milano rossonera farà il tifo per lui.

LEGGI ANCHE >> SZOBOSZLAI, IL PREZZO SALE

Gattuso e la Supercoppa del 2019

Ma non è finita qui, perché Gattuso ha perso anche un’altra finale contro la Juventus. Parliamo della Supercoppa Italiana del 2019, giocata in gennaio ancora contro la squadra di Allegri. Si giocò a Doha, in Qatar, e il risultato finale fu di 1-0 con gol di Cristiano Ronaldo.

Una finale molto discussa per diversi motivi: dal caso Gonzalo Higuaìn (che solo qualche giorno dopo andò al Chelsea) agli errori arbitrali.

Rino gestì il tutto con grande intelligenza e calma, anche se era evidente che c’erano poche condizioni per riuscire a fare bene quelle sera. Eppure, nonostante tutto, il Milan ci provò ma senza infierire colpi.