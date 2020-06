Castillejo, rapina alle spalle: è pronto per Pioli 

Lecce-Milan, Samuel Castillejo ci sarà. Rientrato dalla squalifica che l’ha visto fuori in Coppa Italia, lo spagnolo è pronto a tornare sulla destra. E arrivano aggiornamenti a proposito della rapina subìta…

Lecce-Milan, partirà da qui la corsa del Diavolo verso l’Europa. Si tratterebbe di preliminari considerando anche la vittoria del Napoli in Coppa Italia, ma sarebbe comunque un modo per chiudere in maniera dignitosa un’altra stagione comunque fallimentare.

Per l’occasione Stefano Pioli potrà contare anche su un suo fedelissimo: Samuel Castillejo. Lo spagnolo, di rientro dopo la squalifica contro la Juventus, sarà infatti a disposizione per il primo match rossonero post pausa forzata.

Una pedina fondamentale nel 4-2-3-1 rossonero, la quale potrebbe spostare Lucas Paquetá sulla trequarti con gli impieghi certi di Hakan Calhanoglu a sinistra e Ante Rebic in avanti malgrado la recente ‘follia’ in semifinale.

Tornerà dunque in pista Castillejo che nel frattempo si è ripreso dallo choc della rapina subita lo scorso. Come infatti riporta Tuttosport oggi in edicola, il giocatore è apparso sereno e sorridente anche nell’allenamento mattutino di ieri in vista della ripresa. Una bruttissima esperienza, ma ormai definitivamente alle spalle considerando anche l’arresto dei due malviventi.

