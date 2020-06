Calciomercato Milan – Rangnick, ecco la lista degli intoccabili

Milan, Ralf Rangnick ha già tracciato la sua lista di intoccabili. Al netto della rivoluzione in arrivo e delle tante cessioni, il manager ripartirà anche da sei grandi certezze rossonere.

Per Ralf Rangnick, dell’attuale formazione, sono sei gli intoccabili in casa Milan. Giocatori che il manager ha già inserito in una lista di giocatori che andranno blindati assolutamente, ai quali poi se ne aggiungeranno altri per cercare di presentare un Diavolo all’altezza e quanto meno da Champions League.

Il primo della lista è il fenomenale Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza nel 2021 ma che la società dovrà trattenere assolutamente che sia un modo o in un altro. Grande protagonista anche in Coppa Italia malgrado l’eliminazione, il Milan del domani dovrà ripartire obbligatoriamente dal classe 99.

Ci sono poi altri due nomi relativi al reparto arretrato: uno è il capitano Alessio Romagnoli, l’altro è il terzino-goleador Theo Hernandez. Per il primo, in scadenza nel 2022, presto si avvieranno le procedure per il prolungamento con la società pronta a uno sforzo pur di trattenerlo. L’ex Real, invece, ha ribadito proprio ieri la sua volontà di restare.

Rangnick ha poi cerchiato in rosso anche il nome di Ismael Bennacer, fondamentale nella mediana milanista, e quello di Hakan Calhanoglu che avrebbe abbracciato volentieri già alla guida del Lipisa. Il turco, anche in scadenza nel 2021, rinnoverà di certo.

Infine anche Ante Rebic non sarà ceduto. Il 61enne di Backnang, infatti, conosce bene l’attaccante di Spalato e anzi insieme a Fali Ramadani sta anche cercando di ricomporre quel super tandem con Luka Jovic visto all’Eintracht Francoforte. Nella lista, come visto, non c’è spazio per Zlatan Ibrahimovic destinato ai saluti…

