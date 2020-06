Calciomercato Milan – Piace ancora l’attaccante italiano: è un obiettivo

L’indiscrezione arriva dal sito del giornalista esperto di calciomercato. Il Milan punta forte su questo talentuoso attaccante.

Il Milan fa sul serio per un giovane attaccante italiano. Un nome che in realtà non è nuovo nel panorama del mercato rossonero.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito web, il club rossonero continua ad osservare con interesse concreto a Gianluca Scamacca.

Si tratta del giovane bomber italiano dell’Ascoli, un classe ’99 in prestito dal Sassuolo e formatosi nei settori giovanili di Roma e PSV Eindhoven.

Scamacca era già stato cercato dal Milan a gennaio. Dopo un tentativo dei rivali dell’Inter, i rossoneri avevano provato a strapparlo all’Ascoli agli sgoccioli della sessione di riparazione, ma senza successo.

Pedullà scrive che il club di via Aldo Rossi lo considera un obiettivo vero e proprio nell’opera di ringiovanimento del club. Scamacca piace anche a Ralf Rangnick, pronto a fare investimenti mirati su talenti Under-23, sia italiani che stranieri.

Gli osservatori del Milan lo terranno sicuramente d’occhio in questo finale di stagione di Serie B, con la maglia bianconera dei marchigiani.

