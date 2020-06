Milan, Pioli: “Rimpianto Coppa Italia. Stagione finita per Musacchio”

Lecce-Milan, le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Il mister fa il punto dall’infermeria rossonera e torna con amarezza anche sulla Coppa Italia ormai sfumata.

Sono stati tanti gli argomenti trattati da Stefano Pioli in conferenza stampa. Il rush finale di campionato, il futuro, le voci su Ralf Rangnick ma anche i rimpianti rossoneri. Il mister, come confessato, ne ha uno in particolare: la Coppa Italia.

Ecco quanto riferito dal mister a tal proposito: “Puntavamo tanto sulla Coppa Italia ed è un dispiacere uscire così, anche se l’abbiamo fatto a testa alta in inferiorità numerica. Però abbiamo rimpianti. Un po’ per demerito nostro, perché non dovevamo restare in inferiorità numerica nel match d’andata, e un po’ per alcune decisioni non a nostro vantaggio”, rimarca l’allenatore.

Ora via al rush finale ma con un uomo in meno, Mateo Musacchio. “Credo che la sua stagione sia terminata”, ha infatti riferito il tecnico durante il punto sull’infermeria. Ma è in arrivo Léo Duarte per la difesa del Milan a rischio: “Per quanto riguarda Duarte – ha infatti riferito l’allenatore – potrebbe essere disponibile per domenica con la Roma”.

La speranza in attacco, inutile nasconderlo, è tutta affidata al 38enne Zlatan Ibrahimovic: “Sta meglio ma avrà un altro controllo in settimana. Sta lavorando a parte ma sta meglio. Non so quando sarà possibile il suo rientro ma sta lavorando con grande dedizione e impegno”.

