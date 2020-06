Calciomercato Milan – Schick, le ultime: tre rivali dall’estero

Gli aggiornamenti su Patrik Schick, attaccante del Lipsia ma di proprietà Roma che sembra entrato nel mirino del nuovo Milan.

In attesa di definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan studia il colpaccio per l’attacco in vista della prossima stagione.

Il futuro tecnico Ralf Rangnick vorrebbe portare con sé a Milano un suo pupillo: il ceco Patrik Schick, attuale centravanti del suo Lipsia.

Ieri l’indiscrezione di Sky ha riavvicinato la pista Schick al Milan. Qualora il Lipsia non dovesse riscattare per 28 milioni dalla Roma l’attaccante, i rossoneri sarebbero pronti ad andare all’assalto.

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma è pronta a cederlo al miglior offerente. Oltre all’ipotesi Lipsia, sempre da considerare possibile, il dirigente romanista Franco Baldini sta provando a piazzare Schick in Premier League.

Discorsi avviati con il Tottenham, ma il club londinese al momento appare freddo all’idea di investire almeno 25 milioni per il ceco.

Più interessate invece Everton e Newcastle, entrambe molto interessate a Schick già dalla scorsa estate. Tre rivali dunque dall’Inghilterra per il Milan.

Occhio pure alla Fiorentina, che nelle ultime settimane ha sondato il terreno per Schick. I viola però non sembrano al momento in grado di soddisfare le richieste economiche della Roma e del giocatore.

