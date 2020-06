Milan Roma in streaming e diretta tv, ecco tutte le informazioni necessarie su come e dove vedere la partita di Serie A di oggi.

Il Milan torna finalmente a San Siro. Oggi, alle ore 17.15, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza la partita contro la Roma, valida per la 29^ giornata di Serie A TIM. Dopo la bella vittoria di Lecce, gli uomini di Stefano Pioli devono confermare le buone sensazioni.

Stavolta però l’avversario è molto più complicato da affrontare. La Roma, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria grazie ad Edin Dzeko, è una squadra che gioca a viso aperto e piena di qualità. Servirà massima attenzione da parte della difesa, che ritrova Simon Kjaer dopo l’infortunio durante Lecce-Milan.

Dovrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic, ma in panchina: non è ancora al meglio e lo staff medico rossonero non vuole affrettare inutilmente i tempi.

Ecco tutte le informazioni su come e dove vedere Milan Roma in tv e in streaming, una partita non perdere!

GAZIDIS CHIAMA RANGNICK: LE ULTIME

Dove vedere Milan Roma

Milan–Roma è un’esclusiva DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese per guardare in esclusiva tre partite della Serie A TIM. Puoi disdire quando vuoi.

Approfittane oggi per poter assistere al match dei rossoneri contro i giallorossi, una partita potenzialmente spettacolare fra due squadre che giocano a viso aperto.

Ricordiamo che dallo scorso 7 ottobre non è più possibile accedere al mese gratuito. Il costo mensile dell’abbonamento però non è cambiato.

Potrete vedere DAZN tramite una Smart TV, oppure direttamente da PC, tablet o Smartphone con l’applicazione scaricabile gratuitamente su tutti gli store. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi e a Francesco Guidolin. Diletta Leotta presenterà il match nel pre-partita.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Roma (4-2-3-1) Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

CALHANOGLU RINNOVA: LE ULTIME NEWS