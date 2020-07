Lazio-Milan 0-3, le esultanze social dei giocatori

Lazio-Milan 0-3, colpaccio rossonero all’Olimpico! I rossoneri esultano prima insieme in campo e poi separatamente sui propri canali social: ecco tutti i singoli commenti.

Il Milan sbanca l’Olimpico, si porta momentaneamente a -2 dalla Roma si rilancia prepotentemente per la corsa all’Europa League. “Grande partita, Milan avanti così!”, commenta Gianluigi Donnarumma via social dopo l’impresa di ieri.

E’ invece molto più polemico Andrea Conti, perché l’esterno non perde occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Le chiacchiere stanno a zero, in questo sport l’ultima parola è sempre del campo. Continuiamo a dare tutto e poi alla fine della stagione faremo i conti”.

L’esterno è tuttavia l’unico a prendere una posizione più dura e sfacciata. “Una grande vittoria di squadra che ci deve dare ancora più stimoli per il finale di stagione”, commenta infatti il capitano Alessio Romagnoli. “Che partita! Che squadra! Sempre Milan”, scrive Theo Hernandez.

Frank Kessie ha invece postato ieri sera a caldo dopo il triplice fischio: “Grandi ragazzi! Bellissima vittoria stasera all’Olimpico!”. Soddisfatto e infinitamente grato Alexis Saelemaekers: “Tutta la gloria al più alto! Grazie a Dio per questa prima da titolare! Molto felice anche per i 3 punti! Continuiamo a concentrarci sul nostro obiettivo!”.

“Buongiorno! Non molliamo”, aggiunge un acciaccato Hakan Calhanoglu. “Bella vittoria!! Bravi tutti”, è il commento di Giacomo Bonaventura. Mentre Zlatan Ibrahimovic fa parlare le immagini, postando alcuni scatti del match di ieri nelle ‘storie’ Instagram. “Dio ha preparato tutto”, riferisce ottimista Lucas Paquetá.

