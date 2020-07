Milan Juventus dove vedere: Sky o DAZN? Canale tv e streaming

Milan Juventus, dove vederla in diretta tv e streaming. Tutte le informazioni per assistere alla partita di questa sera.

Dopo lo splendido exploit contro la Lazio di sabato sera, il Milan si ritrova di fronte un’altra sfida durissima. Alle 21.45 infatti è impegnato a San Siro per affrontare la Juventus.

Rossoneri e bianconeri si sono già affrontati in questa ripresa in Coppa Italia. 0-0 il risultato finale, ma partita macchiata dall’espulsione di Ante Rebic nei minuti iniziali di gara e dal rigore regalato a Cristiano Ronaldo nella sfida d’andata.

Ora il Milan può vendicarsi, con un po’ di morale in più per la bella presatazione di sabato sera. Ma sarà durissima perché la Juve cerca punti per consolidare il primo posto e mettere la parola fine al campionato. Vediamo come e dove assistere alla partita in tv e streaming.

Dove vedere Milan Juventus

Milan-Juventus è un’esclusiva DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese per guardare in esclusiva tre partite della Serie A TIM. Puoi disdire quando vuoi.

Approfittane oggi per poter assistere al match dei rossoneri contro la Juve, una partita molto importante anche in chiave Scudetto.

Ricordiamo che dallo scorso 7 ottobre non è più possibile accedere al mese gratuito. Il costo mensile dell’abbonamento però non è cambiato.

Potrete vedere DAZN tramite una Smart TV, oppure direttamente da PC, tablet o Smartphone con l’applicazione scaricabile gratuitamente su tutti gli store. All’Olimpico la partita sarà presentata da Diletta Leotta da bordo campo.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.

All. Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

All. Sarri