Sky – Riscatto Rebic, accordo Milan-Eintracht sulla cifra

Sembra esserci già un’intesa verbale tra Milan e Eintracht Francoforte sull’acquisto definitivo di Ante Rebic. Gianluca Di Marzio ha fornito i dettagli.

Il rendimento di Ante Rebic nel 2020 è incredibile. 11 gol segnati in 17 partite tra Serie A e Coppa Italia. Nei mesi precedenti zero reti e prestazioni che non facevano essere ottimisti.

Il Milan ha trovato nel croato un attaccante decisivo, capace sia di segnare che di fare giocate utili per i compagni. L’ex Fiorentina è freddo in area di rigore e sa mettere in difficoltà gli avversari con la sua velocità abbinata a una buona capacità nel dribbling.

Calciomercato Milan, le ultime news su Rebic

L’accordo tra Milan e Eintracht Francoforte prevede un prestito secco fino a giugno 2021. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, l’eventuale acquisto a titolo definitivo avverrà solamente al termine della prossima stagione dato che l’intesa stipulata non dovrebbe essere cambiata.

Tra i due club c’è già un accordo verbale sulla cifra del riscatto di Rebic: 25 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa era stata condotta dall’attuale management sportivo del Milan e si sa che tra un mese probabilmente verrà cambiato. Bisognerà vedere che valutazioni verranno fatte da chi subentrerà, ovvero Ralf Rangnick.

Stando a quanto trapelato, il manager tedesco apprezza Rebic e lo vuole nel suo progetto. Però solo un buon rendimento durante la prossima annata permetterà al croato di poter essere acquistato definitivamente. Da ricordare che, con la stessa formula, André Silva si trova all’Eintracht Francoforte.

