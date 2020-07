Ibrahimovic: “Chi è Rangnick?”. Bild replica: “Zlatan arrogante”

Anche in Germania hanno colpito le ultime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che dice di non conoscere Ralf Rangnick. Il quotidiano Bild lo critica.

Quando Zlatan Ibrahimovic parla fa spesso rumore. È successo nell’immediato post-partita di Milan-Juventus ed è ricapitato anche oggi.

Il centravanti svedese in un’intervista al settimanale Sportweek ha detto di non conoscere Ralf Rangnick, cioè colui che dovrebbe approdare a Milano per essere allenatore e direttore tecnico a fine stagione.

Il famoso quotidiano tedesco Bild ha definito “arrogante” Ibrahimovic per aver risposto in quel modo su Rangnick. Pur non essendo stato un allenatore top, il tedesco è comunque una figura conosciuta ed è improbabile che Zlatan non lo conosca.

In Germania non hanno preso bene le dichiarazioni del numero 21 del Milan, che difficilmente lavorerà con Rangnick nella prossima stagione. Lui stesso ha fatto intendere che l’addio è molto probabile, cosa che comunque era già trapelata da diverse settimane.

