Napoli-Milan, probabili formazioni: riecco Calhanoglu dal 1′ 

Probabili formazioni Napoli-Milan: ecco le scelte di Gennaro Gattuso e Stefano Pioli per il match di domani al San Paolo. In caso di successo dei rossoneri, ci sarebbe il sorpasso del Diavolo che si porterebbe a +1 sugli azzurri.

Stefano Pioli ci riprova allo stesso modo, sperando in una nuova impresa. Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, il tecnico rossonero rilancia di fatto la stessa formazione che ha travolto la Juventus per Napoli-Milan di domani sera. Con una sola eccezione: il ritorno dal primo minuto di Hakan Calhanoglu.

La formazione del Napoli

Sarà 4-3-3 per Gennaro Gattuso che ritrova per la prima volta il Diavolo da avversario. In porta ci sarà David Ospina, con linea difensiva composta da Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly e Mario Rui sulla sinistra.

In mediana agirà Diego Demme in cabina di regia, con Fabian Ruiz interno destro e Piotr Zielinski sulla sinistra. In attacco spazio al tridente composto da José Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

La probabile formazione del Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

La formazione del Milan

Solito 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Con Gianluigi Donnarumma saldo tra i pali, sulle fasce si muoveranno Andrea Conti e Theo Hernandez con Simon Kjaer e Alessio Romagnoli al centro.

A centrocampo toccherà ai soliti Frank Kessie e Ismael Bennacer, con Alexis Saelemaekers a destra e Hakan Calhanoglu a sinistra. Sulla trequarti dovrebbe muoversi Ante Rebic alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, per un 4-4-2 fluido in fase di non possesso proprio come visto contro i bianconeri.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

