Calciomercato Milan – Kessie nel mirino di un club tedesco

Franck Kessie ha estimatori in più campionati europei e nelle ultime ore è emerso un interessamento dalla Bundesliga per il centrocampista del Milan.

È un buon momento per Franck Kessie, che alla ripresa della stagione calcistica si è fatto trovare pronto. Netti miglioramenti rispetto al passato e in casa Milan c’è grande soddisfazione per il suo rendimento.

Se fino a un mese fa la permanenza del centrocampista ivoriano sembrava in dubbio, adesso la sensazione è che si vada verso la sua conferma. Da via Aldo Rossi trapela la volontà di tenere il giocatore. Solo offerte particolarmente alte potrebbero indurre delle riflessioni.

Dopo essere stato accostato all’Inter nei giorni scorsi, oggi il quotidiano La Repubblica spiega che sulle tracce di Kessie c’è anche il Lipsia. Il club di proprietà della Red Bull cerca un mediano con le sue caratteristiche. Da vedere se verrà recapitata un’offerta ufficiale al Milan a fine campionato.

Al momento non risulta alcuna trattativa e, come detto in precedenza, neanche la volontà della società rossonera di vendere il calciatore arrivato dall’Atalanta nell’estate 2017. Vedremo se nella prossima finestra del calciomercato succederà qualcosa.

