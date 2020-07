Dall’Inghilterra – Il Milan torna su Ceballos: è sfida all’Arsenal

La stampa inglese parla di un futuro non più certo all’Arsenal per il talentuoso Dani Ceballos, che piace da tempo al Milan.

Lo scorso anno il Milan di questi tempi aveva un obiettivo fisso per rinforzare il proprio centrocampo.

Si trattava di Dani Ceballos, fantasioso mediano spagnolo di proprietà del Real Madrid. I rossoneri avevano tentato in ogni modo di convincerlo a sbarcare in Italia dopo un Europeo U-21 giocato meravigliosamente.

L’ex Betis ha scelto però di volare in Premier League, precisamente in prestito all’Arsenal. Ora però il suo futuro torna ad essere in bilico.

Il prestito di Ceballos scadrà a fine campionato e i ‘Gunners’ non sono ancora certi di trattenerlo. Il tecnico Mikel Arteta vorrebbe provare a blindare il classe ’96, ma arrivano insidie da oltre manica.

Secondo il tabloid inglese Daily Express, il Milan ed il Valencia sarebbero molto interessate ad accogliere Dani Ceballos nella propria rosa per la stagione 2020-2021.

I rossoneri in particolare sono una minaccia per l’Arsenal, visti anche gli ottimi rapporti di calciomercato con il Real. Dunque parte la caccia al cartellino di Ceballos, come un anno fa considerato un ‘crack’ estivo.

La differenza è che l’Arsenal vuole tentare di riscattare a titolo definitivo Ceballos, mentre Milan e Valencia proveranno a prenderlo col prestito più diritto/obbligo di riscatto.

