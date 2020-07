Calciomercato Milan – Il Barça apre alla cessione di Emerson Royal

Milan, arrivano conferme dalla Spagna per Emerson Royal del Barcellona. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, c’è il via libera del club blaugrana alla cessione del giocatore. Ecco la cifra richiesta.

Emerson Royal e il Milan, arrivano nuove conferme. Secondo quanto infatti riferisce il Mundo Deportivo, nei giorni scorsi il club rossonero ha contattato il Barcellona per avere nuove informazioni sul giocatore di proprietà blaugrana ma in prestito al Betis. Si tratterebbe di un colpo in stile Theo Hernandez, questa volta però per la fascia destra.

Dal club spagnolo sarebbe arrivata una risposta confortante: il giocatore è in vendita. Anche se la volontà del diretto interessato sarebbe quella di far ritorno in Catalogna per provare a conquistarsi un posto lì sulla corsia.

Il prezzo – svela il quotidiano – sarebbe di 25-30 milioni di euro. Anche perché in caso di interruzione anticipata del prestito, per il Barça scatterebbe una penale da ben 9 milioni di euro nei confronti della squadra di Siviglia.

Quest’ultima, in ogni caso, non si opporrebbe dato che considera la partenza del giocatore inevitabile. Ma attenzione alla concorrenza, perché sul giocatore ci sono sia squadre di Bundesliga che di Premier League. Ovvero Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Everton, Newcaste e Tottenham.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC, LA NOTIZIA NON PIACERA’ AI TIFOSI