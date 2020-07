Calciomercato Milan – Jovic, spunta anche il Chelsea

Un’altra pretendente sulle tracce del serbo Luka Jovic, attaccante da tempo nel mirino del Milan. Arriva dalla Premier League.

Come è risaputo, Luka Jovic non ha convinto il Real Madrid nella sua prima e finora unica stagione in Liga spagnola.

Nel suo futuro c’è la possibilità di cambiare immediatamente aria, magari dicendo sì ad una delle tante proposte giunte sulla scrivania dei madrileni.

Jovic piace tantissimo al Milan, che lo vorrebbe in rosa come sostituito dell’ormai 39enne Ibrahimovic e per ricomporre la coppia d’attacco tutta balcanica con Ante Rebic.

Ma dalla Spagna arrivano notizie riguardo l’inserimento di una concorrente non di poco conto. Il Chelsea si sarebbe messo sulle tracce di Jovic in vista della prossima sessione estiva.

I ‘Blues’, secondo il Mundo Deportivo, sarebbero pronti ad un altro colpaccio per l’attacco dopo aver già messo a punto gli acquisti di Hakim Ziyech e Timo Werner.

Lampard vuole una rosa giovane ed internazionale, dunque ecco il motivo dell’assalto al classe ’97 Jovic, attaccante forte ma ancora tutto da scoprire.

Una brutta notizia per il Milan ed anche per il Leicester, altro club che di recente ha sondato il terreno per l’ex Eintracht Francoforte. La concorrenza si fa sempre più dura e spietata.

