La diretta live di Milan-Parma, aggiornamenti minuto per minuto da San Siro per la partita di oggi contro i crociati. Segui la gara con noi!

52′ – GOOOOL DEL MILAAAAAN! Gol pazzesco di Kessie che calcia dalla lunga distanza e trafigge Sepe. Grandissima rete del centrocampista!

46′ – Secondo tempo iniziato.

45′ – Finito il primo tempo.

44′ – GOL del PARMA! Kurtic riceve in area e batte Donnarumma.

21′ – Bel contropiede del Milan, Bonaventura segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

20′ – Altro calcio d’angolo pericoloso con colpo di testa di Romagnoli. Bravo Sepe.

11′ – Infortunio per Cornelius, si prepara Karamoh.

9′ – Pericoloso colpo di testa di Theo Hernandez, palla fuori.

1′ – Si comincia!

Il Milan torna a San Siro quest’oggi per affrontare il Parma. La partita, valida per la 33^ giornata di Serie A, è in programma alle 19:30 al Giuseppe Meazza. Finito il ciclo di fuoco Lazio-Juventus-Napoli (sette punti conquistati), adesso un avversario più abbordabile ma sicuramente da non sottovalutare.

Infatti il Parma punta molto sul contropiede e il Milan ha dimostrato di soffrire situazioni simili. Ecco perché servirà massima attenzione. L’emergenza è sulla trequarti: Pioli infatti non potrà schierare Castillejo, Saelemaekers e anche Paquetà, fermato da un infortunio. Gioca Bonaventura.

Il tabellino di Milan-Parma