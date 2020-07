Bennacer gol | Non segnava da due anni

Bennacer ha segnato in Milan-Bologna il primo gol coi rossoneri e in Serie A. L’ultima rete dell’algerino risaliva a due anni fa in Serie B.

Ismael Bennacer questa sera ha segnato il primo gol con la maglia del Milan, ma non solo. Quello contro il Bologna, infatti, è anche in assoluto il suo primo gol in Serie A. L’anno scorso con l’Empoli non era mai entrato nel tabellino dei marcatori nel massimo campionato italiano.

Ma c’è ancora un altro dato importante in merito al suo gol: Bennacer non segnava da due anni. Un digiuno lunghissimo, iniziato il 17 aprile del 2018, la data della sua ultima rete in carriera: era un Cesena–Empoli, partita valida per il campionato di Serie B, segnò all’ottavo minuto di gioco il gol del momentaneo 2-0.

Non fu quella però la prima marcatura in Italia: l’aveva invece realizzata qualche mese prima, cioè 24 febbraio del 2018 contro il Cittadella. E fu un gol davvero spettacolare.

