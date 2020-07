Milan, il “pokerissimo” in campionato mancava da 2 anni

Il Milan torna a vincere segnando cinque reti contro l’avversario diretto in Serie A. Un risultato che mancava da tempo.

Grande e rotonda vittoria quella del Milan ieri sera. I rossoneri hanno eliminato ogni resistenza del Bologna con un 5-1 quasi perfetto.

Una vittoria così ampia mancava da tempo in casa rossonera. Infatti il Milan è tornato a segnare cinque reti in Serie A contro un’avversaria diretta dopo più di due anni dall’ultima volta.

Era il 20 maggio 2018 quando il Milan, allora guidato da Rino Gattuso, si impose proprio per 5-1 contro la Fiorentina a San Siro, nell’ultima giornata di campionato.

In quell’occasione arrivò il primo gol di Hakan Calhanoglu su punizione con la maglia rossonera. Il turco è andato a segno anche ieri, mostrando crescita e concretezza in zona-gol.

In assoluto l’ultimo “pokerissimo” del Milan in gare ufficiali risale al 29 novembre 2018: successo per 5-2 in Europa League sul piccolo Dudelange (Calhanoglu ancora in gol).

Al contrario di recente il Milan è uscito dal campo con cinque reti subite sul groppone: prima dell’ultima sosta natalizia era arrivato il netto k.o. per 5-0 sul campo dell’Atalanta.

