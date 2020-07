Giudice Sportivo: Bennacer, Theo e Gasperini saltano Milan-Atalanta

Il Giudice Sportivo ha emesso la nota ufficiale che annuncia le squalifiche di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Gian Piero Gasperini per Milan-Atalanta.

Per Stefano Pioli assenze importanti venerdì sera in Milan-Atalanta. Infatti, oltre agli infortunati Andrea Conti e Alessio Romagnoli, dovrà rinunciare a Theo Hernandez e Ismael Bennacer per squalifica.

Il Giudice Sportivo oggi ha emesso un comunicato ufficiale, che annuncia anche la squalifica di Gian Piero Gasperini.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOURABIA Mehdi (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENNACER Ismael (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

HERNANDEZ Theo Bernard (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (SECONDA SANZIONE)

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 35° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara.

