CorSera – Milan-Napoli, duello per il centrocampista

Duello in vista come un anno fa tra Milan e Napoli sul mercato. Le due compagini sono alla caccia di un centrocampista.

Milan e Napoli duelleranno non solo per il quinto posto in classifica. Le due compagini si sfideranno anche in ambito calciomercato.

Lo pronostica oggi il Corriere della Sera, che parla di un possibile scontro tra rossoneri e partenopei per un centrocampista, ormai molto esperto nell’ambito Serie A italiana.

Si tratta di Jordan Veretout, mediano della Roma classe ’93. Un centrocampista duttile, dinamico e molto veloce, che farebbe comodo ad entrambe le compagini.

Già un anno fa Veretout, pronto a lasciare la Fiorentina, aveva attirato gli interessi di Milan e Napoli. Alla fine la spuntò la Roma, pronta a fare un’offerta migliore, intorno ai 19 milioni di euro, per accaparrarsi il francese.

Ora, con i giallorossi in difficoltà finanziaria, il Milan ed il Napoli sono pronti ad un nuovo assalto. Ai rossoneri Veretout servirebbe come prima alternativa al duo Bennacer-Kessie, mentre ai napoletani sarebbe utile come sostituto del partente Allan.

Un duello che però verrà decretato dalla…Roma! I giallorossi al momento dichiarano incedibile Veretout, perno della propria linea mediana. Solo in caso di addio forzato e obbligato allora si potrà seriamente parlare di asta in corso.

