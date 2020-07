Emerson Royal al Milan | Paquetà può sbloccare la trattativa

Intreccio fra Milan, Barcellona e Real Betis per l’affare Emerson Royal. La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Paquetà.

Il Milan fa sul serio per Emerson Royal, individuato da Maldini e Massara come terzino destro perfetto per la prossima stagione. I rossoneri cercano un prospetto come Theo Hernandez: se il francese è arrivato dal Real Madrid, per l’altra fascia si pesca dal Barcellona.

Emerson è in prestito al Real Betis ed è questo l’intoppo della trattativa. Il Barcellona per richiamarlo dovrà pagare una penale di 9 milioni: ecco chiede almeno 30 milioni per cederlo al Milan. Ma la chiave per sbloccare questo intreccio potrebbe essere Lucas Paquetà.

Calciomercato Milan, Paquetà in prestito al Betis

Ieri c’è stato un incontro per Emerson Royal fra tutte le parti interessante. In questo summit è venuto fuori anche il nome del trequartista brasiliano, che in Serie A e con il Milan proprio non è riuscito ad imporsi. Ma piace al Betis, e il suo trasferimento in prestito agli andalusi potrebbe favorire il rientro di Emerson al Barcellona e appassare la cifra della penale.

A quel punto anche il Barça potrà abbassare le richieste e avvicinarsi a quei 20 milioni che il Milan è disposto a spendere per il terzino brasiliano. A rivelare questo “complicato” intreccio è Tuttomercatoweb.

Il prestito al Real Betis di Paquetà potrebbe favorire il Milan stesso. In Spagna, in un campionato meno tattico e molto più tecnico, l’ex Flamengo potrebbe rivalutarsi e tornare a Milano con più convinzione in se stesso fra uno o due anni. Sarebbe quindi una buona mossa in ogni senso per la società di via Aldo Rossi.

