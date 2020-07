Samuele Ricci, chi è il centrocampista che ha stregato il Milan

Il Milan punta a rinforzare il centrocampo della prossima stagione, senza perdere di vista il progetto giovani avviato. Il nome caldo è quello di Samuele Ricci, mediano dell’Empoli.

Il centrocampo del Milan della prossima stagione si appresta a vivere una mini-rivoluzione, con Biglia, Bonaventura e Krunic sul piede di partenza. Tra gli obiettivi del club rossonero c’è Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli. Il diciottenne potrebbe prendere il posto dell’argentino ex Lazio, ormai sul viale del tramonto.

Il Milan continua a monitorare le prestazioni del giocatore in Serie B e sembra sempre più convinto di voler puntare sul giovane che milita nell’Under 19.

La volontà del Milan è di prenderlo subito, per evitare un nuovo caso Tonali, che si è affermato anche in Serie A, dopo un’ottima stagione nella serie cadetta e ora il prezzo è schizzato alle stelle.

Ricci si unirebbe al ritorno a casa di Pobega dal prestito al Pordenone, per un centrocampo forte, giovane e italiano.

Milan, ecco chi è Samuele Ricci

Samuele Ricci nasce a Pontedera nel 2001 ed è uno dei talenti usciti dal vivaio dell’Empoli. Ha trovato continuità nella prima squadra quest’anno, mentre nella scorsa stagione militava ancora in Primavera.

Il giovane talento ha trovato subito la fiducia degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina toscana, prima Roberto Muzzi e poi Pasquale Marino, che hanno visto subito le qualità del ragazzo.

Ricci gioca prevalentemente da mediano davanti alla difesa nel centrocampo a tre, ma si è imposto anche come semplice centrocampista centrale nella linea a quattro.

Il diciottenne è abile nel recuperare i palloni e trasformare l’azione da difensiva in offensiva e spicca per le sue abilità tecniche abbinate a intelligenza tattica. Si fa notare per la sua personalità, nonostante la giovane età e per questo non manca di farsi vedere al tiro, che di certo non gli manca.

Alex Baldarelli