Calciomercato Milan – Miranchuk, la Lokomotiv fa il prezzo

La squadra russa proprietaria del cartellino di Miranchuk ha reso noto quanto costa il talento dei moscoviti. Il Milan valuta l’operazione onerosa.

Il Milan valuta seriamente l’opzione Aleksej Miranchuk. Il fantasista russo classe ’95 è considerato un possibile obiettivo di mercato in vista della prossima stagione.

Miranchuk è stato proprio al club rossonero da diversi intermediari. Il russo ha il contratto con la Lokomotiv Mosca in scadenza nel 2021, dunque potrebbe rappresentare un’occasione non da poco per rinforzare con qualità la rosa.

Secondo Sportmediaset la Lokomotiv avrebbe informato di recente il Milan riguardo le proprie richieste economiche: per lasciar partire Miranchuk servirà una proposta da 20 milioni di euro, solo cash.

Niente contropartite tecniche, come invece precedentemente ipotizzato. Il Milan vorrebbe inserire uno tra Diego Laxalt e Ricardo Rodriguez nell’affare, ma il club di Mosca preferisce incassare l’intera cifra cash, per poi eventualmente reinvestire in altri obiettivi.

Bisogna capire se il Milan, a tali condizioni, insisterà nella caccia a Miranchuk. Certo è che, con una scadenza contrattuale ormai prossima, i russi dovrebbero iniziare ad abbassare le pretese economiche. Altrimenti vivrebbero il rischio di perdere il proprio fantasista a costo zero tra un anno.

