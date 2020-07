Milan, obiettivo quinto posto: Pioli teme un settembre di fuoco

Le parole di Stefano Pioli durante la conferenza di oggi fanno capire come i rossoneri vogliono ancora arrivare quinti, per evitare sforzi in coppa.

Il Milan cercherà fino all’ultimo di ottenere il quinto posto finale in classifica. Parola di mister Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa da Milanello.

Il tecnico rossonero ha assicurato che la sua squadra non mollerà e cercherà di dare battaglia alla Roma, nonostante i giallorossi siano a +4 in classifica, con sole due gare da disputare.

“Quinto posto? Dobbiamo crederci – ha ammesso Pioli – Non sarà facile e non dipenderà solo da noi. Ma dobbiamo pensare a far bene, a fare più punti possibili. Domani giocheremo prima della Roma, resteremo concentrati sulla nostra partita. Chiedo un ultimo sforzo ai ragazzi”.

Ecco cosa cambia tra quinto e sesto posto finale: “La data del nostro raduno pre-campionato non cambierà, ma sicuramente il mese di settembre sarebbe più complesso. Se il campionato inizierà il 12 settembre allora rischiamo di avere tre turni preliminari di Europa League di mezzo. Vuol dire giocare subito tante partite, ma ci faremo trovare pronti”.

