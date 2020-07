Calciomercato Milan – Rodriguez rifiuta una destinazione

Ricardo Rodriguez ha detto no a una proposta del Milan per entrare in una trattativa di scambio. Il terzino svizzero ha altre idee per il suo futuro.

Tra i giocatori che lasceranno sicuramente il Milan c’è Ricardo Rodriguez, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non rientra nel progetto. Sono già in corso dei contatti per la sua cessione.

Il terzino svizzero sembra avere delle richieste dalla Bundesliga, campionato nel quale ha già militato con la maglia del Wolfsburg. Il club rossonero attende offerte concrete per vendere il giocatore, sperando di riuscire a ricavare circa 5-6 milioni di euro.

Il Milan ha anche valutato la possibilità di inserire Rodriguez nell’operazione per arrivare ad Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca. Tuttavia, il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che il laterale elvetico rifiuta la Russia come destinazione per proseguire la sua carriera.

Rodriguez vuole scegliersi la sua prossima squadra senza troppa fretta. È poco propenso ad entrare in altre trattative come pedina di scambio. Il Milan aspetta le giuste proposte per dare il via libera alla sua cessione.

Come detto in precedenza, la Bundesliga appare una concreta opzione per il futuro del calciatore. Nei giorni scorsi si è parlato di sondaggi da parte di Hoffenheim, Hertha Berlino ed Eintracht Francoforte. Servono offerte vere per far partire le trattative.

