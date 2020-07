Rinnovo Calhanoglu, contatti Maldini-agente: le ultime news

Presto l’incontro tra Paolo Maldini e Gordon Stipic per discutere del rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Emergono dettagli sul probabile accordo.

Il Milan non deve rinnovare solo i contratti di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. C’è anche il prolungamento di Hakan Calhanoglu in ballo.

Il giocatore turco ha già detto di voler restare in rossonero. Smentita qualsiasi indiscrezione riguardante la sua presunta volontà di tornare in Bundesliga. Adesso la dirigenza dovrà sedersi a un tavolo con il suo agente per far decollare la trattativa.

Calciomercato Milan: le notizie su Calhanoglu

Paolo Maldini ha già avuto contatti con Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu. I colleghi di calciomercato.com spiegano che l’agente ha in programma un viaggio in Italia per incontrare il direttore tecnico del Milan e finalizzare l’accordo.

L’attuale contratto scade a giugno 2021 e c’è la volontà comune di rinnovare. Il club rossonero è disposto ad adeguare l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Ci sarà da discutere anche sull’eventuale inserimento di una clausola di risoluzione nell’accordo. Ad esempio, Ismael Bennacer ne ha una da 50 milioni valida dal 2021. Ance per Calhanoglu potrebbe essere fissata una cifra di uscita futura.

L’ex fantasista del Bayer Leverkusen non ha nascosto il desiderio di giocare in Champions League. Spera di riuscire a farcela con il Milan, sennò in futuro valuterà anche altri opzioni. Adesso è pienamente coinvolto nel progetto rossonero e spera di firmare presto il nuovo contratto.

