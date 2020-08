Milan, ecco il successore di Guadagnini

Fabio Guadagnini lascerà il Milan il prossimo 4 settembre. Sembrano esserci sempre meno dubbi in merito al prossimo Chief Communication Officer del Club

Terminerà il prossimo il 4 settembre l’avventura di Fabio Guadagnini al Milan. Il comunicato della separazione è arrivata solo pochi minuti fa e già iniziano a circolare i primi rumors in merito al nuovo Chief Communication Officer del Club.

In pole per la successione ci sarebbe Pier Donato Vercellone, manager d’azienda, esperto comunicatore d’impresa, docente e apprezzato relatore in convegni e workshop a livello internazionale.

