Dal Sud America: Milan, in arrivo un centrocampista colombiano

Secondo la stampa d’oltre oceano il Milan starebbe seriamente valutando l’ingaggio di un mediano di origine colombiana, utile a mister Pioli.

Nuova pista per il centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. Il nome a sorpresa arriva direttamente dalla Colombia.

Il portale sudamericano Antena 2 ha scritto nelle ultime ore di un possibile assalto rossonero a Wilmar Barrios, duttile e dinamico mediano attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo.

Si tratta di un classe ’93 che vanta già 28 gettoni con la Nazionale maggiore colombiana. Inoltre Barrios era stato accostato, senza troppe conferme, già un paio di anni fa al Milan.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 16 milioni di euro, la stessa cifra spesa un anno fa dal Milan per acquistare Ismael Bennacer.

Secondo la stampa colombiana Stefano Pioli sarebbe rimasto favorevolmente impressionato da Barrios, considerato un centrocampista di spessore, abile ad adattarsi anche in altri ruoli. Insomma una perfetta alternativa a Franck Kessie.

Barrios accetterebbe di buon grado l’addio allo Zenit per trasferirsi in Italia. Il suo obiettivo è quello di crescere ulteriormente e garantirsi un posto nella Colombia in vista del Mondiale 2022.

