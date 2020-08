Betis Siviglia su Calabria: sblocca Emerson Royal al Milan?

Potrebbe riaprirsi la trattativa per Emerson Royal se il Milan riuscirà a cedere Davide Calabria al Betis Siviglia. Il Barcellona può abbassare il prezzo.

Molto probabile la cessione di Davide Calabria, che al Milan ha perso il posto da titolare e valuta altre opzioni. Di recente ha cambiato procuratore, affidandosi a un’agenzia spagnola, e il suo futuro potrebbe essere nella Liga.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un interesse del Betis Siviglia. Oggi il Corriere dello Sport scrive che la trattativa potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. E non va escluso un intreccio riguardante Emerson Royal, terzino destro del Barcellona in prestito al club andaluso.

Il brasiliano piace molto al Milan, ma c’è un ostacolo economico importante. Il Barcellona per interrompere in anticipo il prestito deve corrispondere 9 milioni di euro al Betis Siviglia. Per questo ha fissato a non meno di 30 milioni di euro il prezzo del laterale sudamericano.

Ma il passaggio di Calabria in Andalusia potrebbe essere la chiave per il trasferimento di Emerson Royal in rossonero. Il Barça potrebbe abbassare la richiesta economica se andasse in porto l’affare sull’asse Milano-Siviglia con il Betis che rinuncia o fa uno sconto sostanzioso sulla “penale” riguardante la risoluzione anticipata del prestito dell’ex Atletico Mineiro.

