Nuno Gomes consiglia il Milan: “Prendi Florentino Luis”

La priorità in mediana sembra essere Tiemoué Bakayoko, ma Nuno Gomes consiglia al Milan di acquistare Florentino Luis dal Benfica, già pronto secondo lui.

Il Milan rinforzerà il centrocampo nella prossima sessione del calciomercato e anche Florentino Luis è tra i profili considerati. Già nella finestra di gennaio c’era stata una trattativa con il Benfica, ma senza raggiungere un accordo.

Secondo le ultime notizie circolate, in questo momento il club rossonero avrebbe una preferenza per Tiemoué Bakayoko nel ruolo di mediano muscolare davanti alla difesa. Il portoghese classe 1999, invece, rappresenterebbe una seconda scelta.

Nuno Gomes, ex attaccante del Benfica, in un’intervista concessa a calciomercato.com consiglia al Milan di puntare su Florentino Luis: «Lui secondo me è prontissimo per giocare al livello del Milan. Questa è stata la sua seconda stagione in prima squadra. Ha tante partite nelle gambe nelle nazionali giovanili. Credo sia pronto per giocare sempre ad altissimo livello. Gioca davanti alla difesa e sebbene non ruba l’occhio in campo, quasi tutte le azioni sono ben fatte, vede gioco e difensivamente sa coprire molto bene gli spazi».

Nuno Gomes è convinto che il giovane centrocampista portoghese sarebbe un ottimo rinforzo per la mediana di Stefano Pioli. Bisognerà vedere se la dirigenza rossonera deciderà di fare un nuoto tentativo oppure puntare su un altro innesto in quel ruolo. In questo momento sembra esserci una trattativa con il Chelsea per Bakayoko, però gli scenari possono anche cambiare.

