Schira: “Fumata bianca per Rodriguez al Torino”. Le cifre

Il primo colpo del Torino di Marco Giampaolo arriva dal Milan. Come previsto i granata hanno accelerato per arrivare a Ricardo Rodriguez, terzino sinistro di origine svizzera.

Rientrato dal prestito al PSV Eindhoven, Rodriguez verrà immediatamente ceduto al Toro. Come riferito dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, la fumata bianca è ormai imminente.

“Rodriguez ad un passo dal Torino, siamo ai dettagli – scrive Schira – Cairo ha fiducia di chiudere per 3 milioni di euro e offrirà al giocatore un contratto fino al 2023 per 1,5 milioni di euro annui più bonus”.

Ricardo #Rodriguez is getting closer to #Torino. Last details to finalize the deal with #ACMilan. Cairo is confident to close and he will offered €3M to buy the swiss left-back. For him ready a contract until 2023 (€1,5M + add-ons/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 10, 2020