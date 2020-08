Calciomercato Milan, dall’Inghilterra | Rossoneri su McNeil

Voci dall’Inghilterra parlano di un interesse del Milan per Dwight McNeil, giovane talento del Burnely. Le ultime news di Calciomercato.

Il Milan è sempre alla ricerca di talenti sparsi per l’Europa. Stamattina dalla Svezia è arrivata la notizia su Emil Roback, preso dall’Hammarby di Zlatan Ibrahimovic. Ma non è finita, perché la fitta rete di scout di Geoffrey Moncada ne ha scovati tanti altri. Fra questi c’è Dwight McNeil, centrocampista offensivo del Burnely classe 1999.

Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, su questo giovane ci sono diversi club: Andrea Pirlo lo vorrebbe alla Juventus, come scrive il Daily Mail, ma anche diverse squadre della Premier League come Leicester e Wolverhampton. Come scrive l’emittente, però, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Che, come detto, è sempre molto attento ai giovani più interessanti d’Europa.

Chi è McNeil, caratteristiche e valore Transfermarkt

McNeil rientra fra questi. Talento purissimo, tanto da finire nel mirino di tante squadre. Quest’anno con il Burnely ha collezionato 38 presenze in Premier League, e anche due reti. Si tratta di un centrocampista offensivo, perfetto nella linea a tre dietro l’attaccante nel 4-2-3-1. Ha un sinistro molto educato, ha un buon numero di assist (sei in questa stagione) e tante belle giocate.

Diversi mesi fa si parlava di un interessamento del Manchester United per lui. Gioca con l’Under-21 inglese e non ha ancora avuto modo di debuttare con la Nazionale maggiore, ma secondo molti è solo questione di tempo. Secondo Transfermarkt il valore del cartellino è di 25 milioni, una cifra molto alta ma è un giovane con già buona esperienza alle spalle e un potenziale enorme.