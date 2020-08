Milan, colpo per il futuro: preso il 17enne Roback

Dalla Svezia parlano di un colpo del Milan per il futuro: preso Emil Roback, attaccante classe 2003 dell’Hammarby, club di cui Ibra è comproprietario.

Casa Milan (©Getty Images)

Il Milan pensa al presente con un occhio vigile al futuro. Secondo quanto riferisce il quotidiano svedese SportExpressen, i rossoneri avrebbero chiuso per Emil Roback, giovane attaccante dell’Hammarby, club di cui Ibrahimovic è comproprietario.

Il classe 2003 è atteso stasera a Milano, per svolgere le visite mediche nella giornata di domani e firmare il contratto che lo legherà al Milan. Roback era seguito anche da Bayern Monaco e Arsenal, ma la presenza di Ibrahimovic al Milan ha sicuramente fatto la differenza. Il giocatore è costato alla società circa 1,5 milioni di euro. Roback giocherà presumibilmente con la squadra Primavera, allenata la prossima stagione ancora da Federico Giunti.

Calciomercato Milan, ecco chi è Roback

Il Milan ha messo a segno un importante colpo per il futuro. Emil Roback è considerato in Svezia un vero e proprio talento, tanto da essere accostato all’Arsenal, al Bayern Monaco e altri club della Bundesliga. Alla fine l’hanno spuntata i rossoneri, che si sono assicurati un giovane di grandissime speranze.

Roback ha esordito in questa stagione con l’Hammarby dopo aver giocato 8 partite in prestito all’IK Frej, club di terza divisione svedese. È un giocatore molto forte fisicamente: alto centottantasette centimetri, non male per un diciassettenne. Non è il classico centravanti che aspetta il pallone in area, ma gradisce contribuire alla manovra e far salire la squadra. Un attaccante moderno che quindi potrà crescere con calma per poi dire la sua con la prima squadra. Lo sponsorizza Ibrahimovic e questo è già un suo punto a favore, ora starà a lui far vedere le sue qualità con la maglia rossonera.

