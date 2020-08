Rinnovo Ibrahimovic-Milan, legali al lavoro sul contratto: le cifre

Il Milan conta di chiudere quanto prima il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. I legali stanno lavorando e la fumata bianca sembra essere vicina.

Proseguono i contatti tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero è fiducioso di riuscire a giungere in tempi brevi alle firme.

L’idea sarebbe di arrivare al sì definitivo entro Ferragosto, ma comunque il raduno è previsto per il 24 agosto e sarebbe importante ottenerlo almeno prima di quella data. Prima si conclude la vicenda e meglio è, in modo tale da consentire alla società di concentrarsi maggiormente su altre situazioni di mercato.

Milan news, il punto sul rinnovo di Ibra

Il Corriere dello Sport oggi spiega che i legali sono al lavoro da almeno 10 giorni per ultimare il contratto di rinnovo annuale di Ibrahimovic. La dirigenza del Milan è in contatto costante con Raiola per ultimare i dettagli riguardanti i bonus che il centravanti percepirà. Entro questa settimana può arrivare la fumata bianca.

Il contratto modulare che gli avvocati di Zlatan stanno valutando prevede un ingaggio fisso da 4,5-5 milioni di euro netti più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Alcuni premi sono legati a presenze e gol, altri alla vittoria dell’Europa League e al piazzamento nelle prime quattro posizioni in campionato.

Il Milan ha constatato quanto Ibrahimovic possa essere importante nonostante i quasi 39 anni. Per questo ha voglia di tenerlo e di dargli centralità nel progetto. Adesso tocca a lui e a Raiola decidere se accelerare la trattativa per il prolungamento contrattuale. Il club rossonero attende fiducioso una chiamata da Montecarlo, dove si trovano i due.

