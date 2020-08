Milan, per Florentino Luis possibile prestito: i dettagli

Il Milan non ha ancora scartato l’opzione Florentino Luis come possibile rinforzo in mediana. Il talento portoghese del Benfica può arrivare in prestito.

Oltre a Tiemoué Bakayoko, anche Florentino Luis rimane nel radar del Milan per rinforzare il centrocampo. Ovviamente solamente uno dei due può arrivare, considerando anche le caratteristiche simili.

Il club rossonero sta trattando con il Chelsea per Bakayoko, ma parallelamente mantiene vivi i contatti per il centrocampista portoghese. Già nel calciomercato di gennaio c’era stato un tentativo, non andato a buon fine, per portarlo in rossonero.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Jorge Jesus, nuovo allenatore del Benfica, ha chiesto tempo per valutare il giocatore. Tuttavia, il club di Lisbona non ha chiuso le porte alla cessione. Il prezzo di Florentino Luis è fissato a circa 30 milioni di euro.

La soluzione del prestito (annuale o biennale) con diritto o obbligo di riscatto non è da escludere. Il Benfica sembra disponibile a trattare su queste basi, anche se poi andrà trovato l’accordo sulla formula completa e sulle cifre dell’operazione.

Il Milan sta valutando ogni opzione e ci sono stati contatti con l’entourage di Florentino Luis in queste settimane. Il 20enne portoghese piace e non è escluso un assalto deciso, nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa con il Chelsea per Bakayoko.

