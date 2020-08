Thiago Silva superlativo in Atalanta-PSG. Milan, riportalo a casa!

Thiago Silva è stato uno dei migliori in campo in Atalanta-PSG. La settimana prossima sarà svincolato. Il Milan dovrebbe riportarlo a casa.

Neymar, Mbappé e Choupo-Moting. Il Paris Saint–Germain ha superato l’ostacolo Atalanta in Champions League soprattutto grazie a loro. Ma c’è la netta sensazione che senza Thiago Silva in difesa sarebbe finita diversamente. Quella del brasiliano è stata una prestazione straordinaria: l’ex Milan ha praticamente annullato Duvan Zapata, incapace di anticiparlo e di superarlo in dribbling. A quasi 36 anni, Thiago è ancora in grado di dire la sua.

E c’è di più. Come ormai risaputo, il difensore del PSG è in scadenza di contrato: non appena sarà finita la Champions, Thiago Silva sarà libero. Un’occasione di Calciomercato enorme che molte squadre stanno pensando di cogliere. Carlo Ancelotti, il suo primo allenatore in Italia (sei mesi prima del suo debutto), lo vorrebbe con sé all’Everton in Premier League. Una tentazione forte per ritrovare un tecnico importante per la sua carriera.

Thiago Silva, il ritorno per l’impresa Champions

Ma siamo certi che Thiago Silva, sotto sotto, un po’ spera in una chiamata del Milan. Perché se Ancelotti è stato importante, allenarsi sei mesi con Paolo Maldini prima del ritiro è stata un’esperienza molto formativa. Il Diavolo è casa sua, inutile ribadirlo. E visto che è ancora fra i migliori difensori del mondo, non sarebbe un’idea così cattiva. Chiaramente la presenza di Zlatan Ibrahimovic è un fattore.

Nell’estate del 2012, per far fronte alla crisi, Adriano Galliani fu costretto a cederli entrambi al PSG. Dopo due anni al Milan, quindi, Ibra e Thiago hanno vissuto un’esperienza di grande livello anche in Francia, e con tanti successi e gioie condivisi. Adesso, ancora insieme, potrebbero coronare un altro grande sogno: riportare il Diavolo in Champions League. Un’ultima impresa.

