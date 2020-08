Calciomercato Milan, coperta corta a centrocampo | Servono rinforzi

Il Milan ha bisogno di rinforzi per il centrocampo. Kessie e Bennacer sono le uniche soluzioni. Le ultime news di Calciomercato.

Il Calciomercato del Milan non è ancora entrato nel vivo. Per adesso la società ha operato soprattutto per la squadra Primavera e in ottica futura: Kalulu dal Lione e Roback dall’Hammarby sono rinforzi per Federico Giunti e la sua squadra.

Tutto ruota intorno al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: la priorità è quella, poi dopo verrà il resto.

Stefano Pioli ha fatto delle richieste alla società e in cima alla lista c’è un centrocampista. L’allenatore rossonero in mediana ha a disposizione soltanto due calciatori, cioè i titolari: Ismael Bennacer e Franck Kessie. Lucas Biglia non rinnova, Rade Krunic sembra più offensivo. Bisogna intervenire sul mercato.

BONAVENTURA GIOCHERA’ LA CHAMPIONS LEAGUE?

Bakayoko e Florentino, le ultime news

Sappiamo per certo che il Milan si è mosso per due calciatori: Tiemoué Bakayoko e Florentino Luis. Il primo è del Chelsea, ed è in uscita: stando alle ultime news, il calciatore ha detto sì alla decurtazione dello stipendio pur di tornare al Diavolo, ma ora c’è da convincere Abramovich.

Più complicata è la trattativa per Florentino. Il Benfica vorrebbe tenerlo, lui insiste per cambiare aria e provare una nuova avventura. Ma i costi sono molto alti e, a quanto pare, l’idea del Milan di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto non convince pienamente i portoghesi.

Al momento sono questi i nomi su cui si concentrano le mosse di Maldini e Massara, ma è chiaro che ci sono anche altre opzioni. Una cosa è certa: un acquisto in quella zona del campo serve come il pane, senza se e senza ma.

RINNOVO IBRAHIMOVIC: LE ULTIME NEWS